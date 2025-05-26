Війна в Україні триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити, — Мерц

Фрідріх Мерц вважає, що Путін сприймає пропозиції щодо переговорів «як слабкість».

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні може тривати довше, ніж усі бажають або можуть собі уявити. Про це він сказав в інтерв’ю WDR, пише Bild.

З урахуванням безуспішних спроб встановити припинення вогню в Україні Мерц дійшов висновку, що пропозиції Путіну щодо переговорів зараз не можуть призвести до врегулювання війни.

«Очевидно, що Путін сприймає пропозиції щодо переговорів як слабкість», — сказав Мерц.

Також він підкреслив: якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані «не знаходить схвалення з боку російського керівництва, то нам, імовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити».

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Франція та США.

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