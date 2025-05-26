Застосували перцевий балончик та пістолет — у Кременчуці 7 осіб напали на працівників ТЦК

Поліція вже затримала двох нападників на військовослужбовців ТЦК.

Фото ілюстративне

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У неділю, 25 травня, у Кременчуці Полтавської області під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

На місце події працювала слідчо-оперативна група поліції.

«Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них», - заявили у ТЦК.

До правоохоронних органів направлено відповідні звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України.

У ТЦК додали, що слідство встановить, чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, що у Львові чоловік розпилив балончик у ТЦК та поліцію під час перевірки документів.

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