Практика судів
  1. В Україні

Застосували перцевий балончик та пістолет — у Кременчуці 7 осіб напали на працівників ТЦК

18:40, 26 травня 2025
Поліція вже затримала двох нападників на військовослужбовців ТЦК.
Застосували перцевий балончик та пістолет — у Кременчуці 7 осіб напали на працівників ТЦК
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 25 травня, у Кременчуці Полтавської області під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

На місце події працювала слідчо-оперативна група поліції.

«Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них», - заявили у ТЦК.

До правоохоронних органів направлено відповідні звернення  стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 і 121 Кримінального кодексу України.

У ТЦК додали, що слідство встановить, чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, що у Львові чоловік розпилив балончик у ТЦК та поліцію під час перевірки документів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Кременчук ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупція, непрозорість і безкарність підточують систему управління ЄС – Politico

Навіть у справі «Pfizergate» дипломати не очікують наслідків для Урсули фон дер Ляєн.

Став відомий перелік діючих суддів, допущених до іспиту для переведення до іншого місцевого суду

ВККС оприлюднила список діючих суддів, допущених для участі в кваліфікаційному іспиті для переведення до іншого суду.

У Міноборони заявили, що тепер військовослужбовці можуть розповісти про бар’єри на службі в Армія+

Міноборони запустило в Армія+ опитування військовослужбовців щодо того, які бар’єри вони відчувають під час служби у війську.

Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису – Верховний Суд

Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім.

ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду