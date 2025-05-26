Применили перцовый баллончик и пистолет — в Кременчуге 7 человек напали на сотрудников ТЦК

Полиция уже задержала двух нападавших на военнослужащих ТЦК.

Фото иллюстративное

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В воскресенье, 25 мая, в Кременчуге Полтавской области во время мероприятий по оповещению на двух военнослужащих районного ТЦК группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

«В течение суток двух нападавших установили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установлению степени причастности каждого из них», — заявили в ТЦК.

В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения по открытию уголовных производств против нападавших по статьям 114-1 и 121 Уголовного кодекса Украины.

В ТЦК добавили, что следствие установит, действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб.

Напомним, что во Львове мужчина распилил баллончик в ТЦК и полицию во время проверки документов.

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