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Долги киевлян за свет превысили 1,2 млрд грн

07:54, 27 мая 2025
За игнорирование со стороны должника через «Укрпочту» ему пришлют предупреждение за 10 дней до возможного отключения.
Долги киевлян за свет превысили 1,2 млрд грн
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По состоянию на начало мая 2025 года общая задолженность жителей Киева за потребленную электроэнергию достигла 1,2 млрд гривен. Это более чем на 220 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила энергетическая компания YASNO, передает The Page.

Несмотря на рост долга, компания пока не планирует передавать заявки на отключение неплательщиков оператору системы распределения, который непосредственно отвечает за прекращение или восстановление электроснабжения. Вместо этого YASNO усиливает информационную работу с должниками.

В частности, компания применяет следующие средства информирования:

- отправка электронных счетов;

- бумажные платежки с указанием суммы долга;

- SMS или Viber-сообщения;

- голосовые автоматические звонки (IVR) в случае отсутствия других каналов связи.

В случае полного отсутствия реакции со стороны должника, ему присылают письменное предупреждение через «Укрпочту» за 10 дней до возможного отключения. Если задолженность не будет погашена до указанной даты - электроснабжение приостановят.

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долг Киев электроэнергия свет

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