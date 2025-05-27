Какой штраф предусмотрен за несвоевременное уведомление о несчастном случае на работе

За нарушение порядка уведомления о несчастном случае на производстве предусмотрена административная ответственность.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой штраф предусмотрен за несвоевременное сообщение о несчастном случае на работе.

В случае нарушения установленного порядка сообщения (предоставления информации) центральному органу исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере охраны труда, о несчастном случае на производстве (ч. 6 ст. 41 КУоАП) предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц предприятий, физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд, и на физических лиц двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 850 грн).

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