За порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві передбачена адміністративна відповідальність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, який штраф передбачено за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на роботі.

У разі порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві (ч. 6 ст. 41 КУпАП) передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.