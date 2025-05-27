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Який штраф передбачено за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на роботі

07:36, 27 травня 2025
За порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві передбачена адміністративна відповідальність.
Який штраф передбачено за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на роботі
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Державна служба з питань праці пояснює, який штраф передбачено за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на роботі.

У разі порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві (ч. 6 ст. 41 КУпАП) передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн).

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