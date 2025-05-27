На території дитсадка в Києві знайшли мінометну міну часів Другої світової

Дитсадок у Голосіївському районі евакуювали через знайдену міну.

Фото: ДСНС

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У Голосіївському районі Києва на території дитячого садка під час проведення робіт виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Небезпечну знахідку оперативно вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування та транспортували на полігон для подальшого знешкодження.

З міркувань безпеки дітей і персонал тимчасово перевели до іншого дитячого закладу на період роботи фахівців.

За даними ДСНС, від початку року в столиці вже виявлено та вилучено 40 боєприпасів часів Другої світової війни. Рятувальники закликають громадян бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про це на спецлінію 101.

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