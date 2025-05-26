В Україні запрацювала нова гаряча лінія Центру оцінювання функціонального стану людини

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що запрацювала нова гаряча лінія Центру оцінювання функціонального стану людини, який розглядає скарги на рішення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування — 056 729 47 77.
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.
За цим номером можна дізнатися:
▪️ чи зареєстрована ваша справа в Центрі,
▪️ на якому етапі розгляду вона перебуває,
▪️ як оскаржити рішення експертної команди,
▪️ як подати скаргу або клопотання,
▪️ як зв’язатися з Центром для подальшого листування.
«Наразі Центр оцінювання працює з великим навантаженням — оскільки також були передані для повторного розгляду справи після виявлення порушень у попередній системі», - додали у МОЗ.
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