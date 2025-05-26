В Україні запрацювала нова гаряча лінія Центру оцінювання функціонального стану людини

Змінили телефон гарячої лінії Центру оцінювання повсякденного функціонування осіб.

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що запрацювала нова гаряча лінія Центру оцінювання функціонального стану людини, який розглядає скарги на рішення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування — 056 729 47 77.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.

За цим номером можна дізнатися:

▪️ чи зареєстрована ваша справа в Центрі,

▪️ на якому етапі розгляду вона перебуває,

▪️ як оскаржити рішення експертної команди,

▪️ як подати скаргу або клопотання,

▪️ як зв’язатися з Центром для подальшого листування.

«Наразі Центр оцінювання працює з великим навантаженням — оскільки також були передані для повторного розгляду справи після виявлення порушень у попередній системі», - додали у МОЗ.

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