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Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків — БЕБ

07:00, 27 травня 2025
Товариство, яке виробляє соняшникову олію, викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Виробник олії ухилився від сплати 11 млн податків — БЕБ
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Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили товариство, яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що директор компанії відобразив у податковій звітності купівлю  соняшнику у підприємств з ознаками фіктивності, яка фактично не відбувалася. Відомості про такі операції він вніс у документи, що подаються до Державної податкової служби України. Це дало можливість завищити витратну частину та ухилитися від сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У ході досудового розслідування детективи Бюро забезпечили відшкодування підприємством до бюджету несплачених податків та сплату штрафних санкцій.

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