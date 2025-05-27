Производитель масла уклонился от уплаты 11 млн налогов — БЕБ

Общество, производящее подсолнечное масло, разоблачено в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности разоблачили общество, специализирующееся на производстве подсолнечного масла, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что директор компании отразил в налоговой отчетности покупку подсолнечника у предприятий с признаками фактически не происходившей фиктивности. Сведения о таких операциях он внес в документы, подаваемые в Государственную налоговую службу Украины. Это позволило завысить расходную часть и уклониться от уплаты более 11 млн грн налога на добавленную стоимость.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении директору предприятия в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В ходе досудебного расследования детективы Бюро обеспечили возмещение предприятием в бюджет неуплаченных налогов и уплату штрафных санкций.

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