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Передавали данные для ракетных ударов: в семи регионах Украины действовала агентурная сеть РФ

00:00, 27 мая 2025
В рамках спецоперации, которая проводилась в Хмельницкой, Харьковской и Запорожье, задержали агентов, работавших на врага.
Передавали данные для ракетных ударов: в семи регионах Украины действовала агентурная сеть РФ
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В Украине задержаны агенты РФ, которые с помощью видеорегистраторов наводили ракеты по 7 регионам страны, сообщает прокуратура.

Установлено, что они входили в агентурную сеть, которая действовала в семи регионах Украины. У сообщников был один куратор, который через Telegrаm давал им задание и получал информацию.

Их задержали в рамках спецоперации, которая проводилась в Хмельницкой, Харьковской и г. Запорожье.

Они собирали информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации военнослужащих и их логистических маршрутах. Также интересовались местами ремонта техники, хранения и выдачи гуманитарной помощи.

Информацию фиксировали на автомобильный видеорегистратор, паркуясь рядом с нужным объектом, а сами в это время наблюдали за процессом из кафе неподалеку.

Враг использовался для планирования ударов ракетами и беспилотниками.

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