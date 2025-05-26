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«Золотая сделка», — Дональд Туск заявил, что Польша хочет заработать большие деньги на восстановлении Украины

18:03, 26 мая 2025
Дональд Туск подчеркнул, что Польша хочет помочь Украине в вопросе восстановления, но также хочет заработать.
«Золотая сделка», — Дональд Туск заявил, что Польша хочет заработать большие деньги на восстановлении Украины
Фото: Getty Images
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна планирует модернизировать инфраструктуру логистического узла «Славкув», чтобы увеличить перегрузочные мощности для обслуживания грузопотоков в украинском направлении, пишет Polskie Radio.

«Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкуве в Силезии, у нас будет крупнейший логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о рекордах (...) это также будет «золотая сделка» для Польши», — заявил Туск.

По его словам, Польша хочет помочь Украине в восстановлении и также заработать на этом.

«Нет ничего плохого в том, чтобы сказать так: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб», — сказал он.

По словам Туска, евротерминал «Славкув» после окончания войны РФ против Украины станет перегрузочным центром для товаров из Азии и Китая.

«Это крупный логистический проект, крупнейший сухой порт... Мы входим во второй этап инвестиций в расширение этого евротерминала. У нас есть еще несколько таких этапов — третий, четвертый и пятый. Весь этот проект оценивается более чем в миллиард евро», — заявил президент Агентства промышленного развития Войцех Балчун.

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