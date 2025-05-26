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На Закарпатье водитель перегруженного грузовика заплатит 51 тысячу гривен штрафа

23:30, 26 мая 2025
На трассе Киев-Чоп обнаружили перегруженную на 44% фуру FORD.
На Закарпатье водитель перегруженного грузовика заплатит 51 тысячу гривен штрафа
Фото: ukrtransbezpeka
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На трассе М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области инспекторы Укртрансбезопасности остановили грузовик FORD с явными признаками перегрузки. Об этом сообщили в Государственной службе по безопасности на транспорте.

Для проверки транспортное средство сопроводили в пункт габаритно-весового контроля. Согласно действующему постановлению Кабмина, в случае подозрения на нарушение норм Укртрансбезопасность имеет право сопровождать такие авто на расстояние до 50 км.

Результаты взвешивания показали существенное превышение допустимого веса - общая масса авто составила 36 тонн при разрешенных 25, то есть на 44% больше нормы. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 51 000 гривен согласно Закону Украины «Об автомобильном транспорте».

На грузовик временно установили блокировочные устройства до устранения нарушения.

Контрольные мероприятия проходили при координации Закарпатской областной военной администрации с целью сохранения дорожной инфраструктуры региона. В Укртрансбезопасности призывают перевозчиков соблюдать весовые нормы, чтобы избежать штрафов, сохранить дороги и собственную репутацию.

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штраф / штрафы Закарпатье

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