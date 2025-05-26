Поел консервированного мяса: на Франковщине зафиксировали первый в 2025 году случай ботулизма

Мужчина отравился после употребления консервированного мяса домашнего приготовления.

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На Прикарпатье впервые с начала года зарегистрировали заболевание ботулизмом. Отравился мужчина после употребления консервированного мяса домашнего приготовления. Об этом сообщил Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

После употребления некачественной пищи у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие, головная боль. Через два дня присоединились такие симптомы, как нарушение зрения и глотание, сухость во рту.

Пострадавший госпитализирован. Медики установили диагноз ботулизма. Больному предоставили необходимое лечение и ввели противоботулиническую сыворотку, он продолжает лечение.

Ботулизм – это острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridiumbotulinum и ее токсином, которым инфицируется содержание консервации, которое было неправильно приготовлено или хранилось в ненадлежащих условиях. Для профилактики ботулизма необходимо соблюдать строгие правила приготовления и хранения консервов.

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