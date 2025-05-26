Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС – Politico

Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для Урсулы фон дер Ляйен.

Фото: euronews.com

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Европейский Союз сталкивается с системными проблемами в управлении, которые подрывают доверие граждан и усиливают антиевропейскую риторику. Случаи коррупции, непрозрачности и отсутствия ответственности в институтах ЕС становятся все более заметными, но меры по их устранению остаются недостаточными. Об этом пишет Politico в аналитическом материале «Как ЕС всегда выходит сухим из воды».

Скандалы и безнаказанность

Один из показательных случаев — история Хенрика Хололея, высокопоставленного чиновника из Эстонии, занимавшего пост генерального директора в Европейской комиссии. В 2023 году выяснилось, что он принимал бесплатные авиаперелеты от правительства Катара в период переговоров о выгодной авиационной сделке с этой страной. Комиссия заявила, что нарушений не было, поскольку перелеты одобрил старший сотрудник — сам Хололей. После общественного резонанса он лишь перешел на другую высокую должность, что стало ярким примером безнаказанности.

Другой громкий случай, получивший название «Pfizergate», связан с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В 2021 году она обменивалась текстовыми сообщениями с главой Pfizer во время переговоров о крупнейшем контракте на поставку вакцин.

Суд ЕС 14 мая постановил, что отказ Еврокомиссии предоставить доступ к этим сообщениям был неправомерным, однако их содержание, вероятно, так и останется засекреченным. Это подчеркивает проблему непрозрачности в высших эшелонах власти ЕС.

Кроме того, антикоррупционное агентство OLAF выявило случаи фаворитизма в Европейском агентстве по вопросам убежища, где целые отделы реструктурировались для продвижения друзей на руководящие должности. «Последствия? Никаких. Дисциплинарные меры не были приняты», отмечает издание.

Сложность системы и отсутствие подотчетности

Управленческая структура ЕС крайне сложна, что затрудняет контроль и способствует непрозрачности. Многочисленные надзорные органы — омбудсмен, прокуратура, парламентские комитеты и суд — выявляют нарушения, но их решения редко приводят к реальным изменениям. Например, в 2018 году назначение Мартина Сельмайра на пост генерального секретаря Комиссии вызвало обвинения в «перевороте» из-за непрозрачной процедуры. Омбудсмен зафиксировал четыре случая нарушений, но это не привело к серьезным последствиям.

Европейский парламент, единственный напрямую избираемый орган ЕС, также не лишен проблем. Назначение родственников на ключевые посты, как в случае с президентом Робертой Метсолой, и слабые санкции за нарушения (например, штрафы в виде удержания суточных вместо зарплаты) подрывают доверие. По словам Ника Айоссы из Transparency International EU, отсутствие строгих мер позволяет скандалам вроде «Qatargate» или «Huaweigate» повторяться без существенных реформ.

Напомним, в марте главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы для устранения непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза после скандала с китайским технологическим гигантом Huawei.

Политические последствия

Отсутствие подотчетности в ЕС создает благодатную почву для националистических политиков, которые используют провалы Брюсселя для критики европейской интеграции. Как отметил Альберто Алеманно, профессор права ЕС, «этическая беспечность и политическая безответственность» институтов ЕС подрывают доверие граждан и делают Союз уязвимым для нападок.

Сложность системы усугубляется тем, что реальная власть остается у национальных правительств, для которых Брюссель служит удобным «козлом отпущения». Это снижает стимулы для реформ, а критика институтов ЕС часто воспринимается как атака на саму идею европейского единства. Бывший омбудсмен Эмили О’Рейли отмечала, что ее замечания о «культуре влиятельных советников» в Комиссии вызывали обвинения в антиевропейских настроениях, хотя она выступала за улучшение системы.

Проблемы с прозрачностью

Урсула фон дер Ляйен, обещавшая сделать прозрачность приоритетом, неоднократно подвергалась критике за несоблюдение этих обязательств. Например, она не выполнила обещание создать независимый орган по этике с реальными полномочиями. Более того, в декабре 2024 года Комиссия приняла правило, упрощающее ограничение доступа к документам, что вызвало протесты со стороны НКО.

Судебная система ЕС, несмотря на свои полномочия, редко применяет санкции к отдельным лицам. Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для фон дер Ляйен, а отказы в доступе к документам сопровождаются лишь более подробными объяснениями.

Перспективы реформ

Ряд экспертов предлагает решения: запрет на побочную деятельность евродепутатов в лоббистских организациях, создание второй палаты парламента из национальных законодателей для усиления контроля или усиление роли СМИ в освещении проблем ЕС. Однако сложность системы и сопротивление изменениям со стороны национальных правительств затрудняют прогресс.

Таким образом, как отмечает издание ЕС сталкивается с системной проблемой безнаказанности, непрозрачности и коррупции, которые подрывают доверие граждан и усиливают антиевропейские настроения. Несмотря на наличие надзорных органов, их влияние ограничено, а политическая воля к реформам остается слабой. Без изменений в системе управления и повышения подотчетности институтов ЕС рискует утратить легитимность в глазах общественности.

Автор: Наталя Мамченко

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