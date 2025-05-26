Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС – Politico

Европейский Союз сталкивается с системными проблемами в управлении, которые подрывают доверие граждан и усиливают антиевропейскую риторику. Случаи коррупции, непрозрачности и отсутствия ответственности в институтах ЕС становятся все более заметными, но меры по их устранению остаются недостаточными. Об этом пишет Politico в аналитическом материале «Как ЕС всегда выходит сухим из воды».
Один из показательных случаев — история Хенрика Хололея, высокопоставленного чиновника из Эстонии, занимавшего пост генерального директора в Европейской комиссии. В 2023 году выяснилось, что он принимал бесплатные авиаперелеты от правительства Катара в период переговоров о выгодной авиационной сделке с этой страной. Комиссия заявила, что нарушений не было, поскольку перелеты одобрил старший сотрудник — сам Хололей. После общественного резонанса он лишь перешел на другую высокую должность, что стало ярким примером безнаказанности.
Другой громкий случай, получивший название «Pfizergate», связан с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В 2021 году она обменивалась текстовыми сообщениями с главой Pfizer во время переговоров о крупнейшем контракте на поставку вакцин.
Суд ЕС 14 мая постановил, что отказ Еврокомиссии предоставить доступ к этим сообщениям был неправомерным, однако их содержание, вероятно, так и останется засекреченным. Это подчеркивает проблему непрозрачности в высших эшелонах власти ЕС.
Кроме того, антикоррупционное агентство OLAF выявило случаи фаворитизма в Европейском агентстве по вопросам убежища, где целые отделы реструктурировались для продвижения друзей на руководящие должности. «Последствия? Никаких. Дисциплинарные меры не были приняты», отмечает издание.
Управленческая структура ЕС крайне сложна, что затрудняет контроль и способствует непрозрачности. Многочисленные надзорные органы — омбудсмен, прокуратура, парламентские комитеты и суд — выявляют нарушения, но их решения редко приводят к реальным изменениям. Например, в 2018 году назначение Мартина Сельмайра на пост генерального секретаря Комиссии вызвало обвинения в «перевороте» из-за непрозрачной процедуры. Омбудсмен зафиксировал четыре случая нарушений, но это не привело к серьезным последствиям.
Европейский парламент, единственный напрямую избираемый орган ЕС, также не лишен проблем. Назначение родственников на ключевые посты, как в случае с президентом Робертой Метсолой, и слабые санкции за нарушения (например, штрафы в виде удержания суточных вместо зарплаты) подрывают доверие. По словам Ника Айоссы из Transparency International EU, отсутствие строгих мер позволяет скандалам вроде «Qatargate» или «Huaweigate» повторяться без существенных реформ.
Напомним, в марте главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы для устранения непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза после скандала с китайским технологическим гигантом Huawei.
Отсутствие подотчетности в ЕС создает благодатную почву для националистических политиков, которые используют провалы Брюсселя для критики европейской интеграции. Как отметил Альберто Алеманно, профессор права ЕС, «этическая беспечность и политическая безответственность» институтов ЕС подрывают доверие граждан и делают Союз уязвимым для нападок.
Сложность системы усугубляется тем, что реальная власть остается у национальных правительств, для которых Брюссель служит удобным «козлом отпущения». Это снижает стимулы для реформ, а критика институтов ЕС часто воспринимается как атака на саму идею европейского единства. Бывший омбудсмен Эмили О’Рейли отмечала, что ее замечания о «культуре влиятельных советников» в Комиссии вызывали обвинения в антиевропейских настроениях, хотя она выступала за улучшение системы.
Урсула фон дер Ляйен, обещавшая сделать прозрачность приоритетом, неоднократно подвергалась критике за несоблюдение этих обязательств. Например, она не выполнила обещание создать независимый орган по этике с реальными полномочиями. Более того, в декабре 2024 года Комиссия приняла правило, упрощающее ограничение доступа к документам, что вызвало протесты со стороны НКО.
Судебная система ЕС, несмотря на свои полномочия, редко применяет санкции к отдельным лицам. Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для фон дер Ляйен, а отказы в доступе к документам сопровождаются лишь более подробными объяснениями.
Ряд экспертов предлагает решения: запрет на побочную деятельность евродепутатов в лоббистских организациях, создание второй палаты парламента из национальных законодателей для усиления контроля или усиление роли СМИ в освещении проблем ЕС. Однако сложность системы и сопротивление изменениям со стороны национальных правительств затрудняют прогресс.
Таким образом, как отмечает издание ЕС сталкивается с системной проблемой безнаказанности, непрозрачности и коррупции, которые подрывают доверие граждан и усиливают антиевропейские настроения. Несмотря на наличие надзорных органов, их влияние ограничено, а политическая воля к реформам остается слабой. Без изменений в системе управления и повышения подотчетности институтов ЕС рискует утратить легитимность в глазах общественности.
Автор: Наталя Мамченко
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