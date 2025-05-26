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Поїв консервованого м’яса: на Франківщині зафіксували перший у 2025 році випадок ботулізму

23:47, 26 травня 2025
Чоловік отруївся після вживання консервованого м’яса домашнього приготування.
Поїв консервованого м’яса: на Франківщині зафіксували перший у 2025 році випадок ботулізму
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На Прикарпатті вперше від початку року зареєстрували захворювання на ботулізм. Отруївся чоловік після вживання консервованого м’яса домашнього приготування. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Після вживання неякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті.

Постраждалого госпіталізували. Медики встановили діагноз ботулізм. Хворому надали необхідне лікування та ввели протиботулінічну сироватку, він продовжує лікування.

Ботулізм - це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, яким інфікується вміст консервації, який був неправильно приготовлений або зберігався у неналежних умовах.  Для профілактики ботулізму необхідно дотримуватися суворих правил готування та зберігання консервів.

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