Поїв консервованого м’яса: на Франківщині зафіксували перший у 2025 році випадок ботулізму

Чоловік отруївся після вживання консервованого м’яса домашнього приготування.

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На Прикарпатті вперше від початку року зареєстрували захворювання на ботулізм. Отруївся чоловік після вживання консервованого м’яса домашнього приготування. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Після вживання неякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті.

Постраждалого госпіталізували. Медики встановили діагноз ботулізм. Хворому надали необхідне лікування та ввели протиботулінічну сироватку, він продовжує лікування.

Ботулізм - це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, яким інфікується вміст консервації, який був неправильно приготовлений або зберігався у неналежних умовах. Для профілактики ботулізму необхідно дотримуватися суворих правил готування та зберігання консервів.

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