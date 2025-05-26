На Закарпатті водій перевантаженої вантажівки сплатить 51 тисячу гривень штрафу

На трасі Київ–Чоп виявили перевантажену на 44% фуру FORD.

Фото: ukrtransbezpeka

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На трасі М-06 Київ–Чоп у Закарпатській області інспектори Укртрансбезпеки зупинили вантажівку FORD із явними ознаками перевантаження. Про це повідомили у Державній службі з безпеки на транспорті.

Для перевірки транспортний засіб супроводили до пункту габаритно-вагового контролю. Згідно з чинною постановою Кабміну, у разі підозри на порушення норм Укртрансбезпека має право супроводжувати такі авто на відстань до 50 км.

Результати зважування показали суттєве перевищення допустимої ваги — загальна маса авто становила 36 тонн при дозволених 25, тобто на 44% більше норми. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 51 000 гривень згідно з Законом України «Про автомобільний транспорт».

На вантажівку тимчасово встановили блокувальні пристрої до усунення порушення.

Контрольні заходи проходили за координації Закарпатської обласної військової адміністрації з метою збереження дорожньої інфраструктури регіону. В Укртрансбезпеці закликають перевізників дотримуватись вагових норм, аби уникнути штрафів, зберегти дороги та власну репутацію.

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