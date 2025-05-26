«Золота угода», — Дональд Туск заявив, що Польща хоче заробити великі гроші на відновленні України

Дональд Туск підкреслив, що Польща хочемо допомогти Україні у питанні відновлення, але також хоче заробити.

Фото: Getty Images

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна планує модернізувати інфраструктуру логістичного вузла «Славкув», щоб збільшити перевальну потужність для обслуговування вантажопотоків в українському напрямку, пише Polskie Radio.

«Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкуві в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів (...) це також буде «золота угода» для Польщі», - заявив Туск.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні у відновленні й також заробити на цьому.

«Нічого поганого в тому, щоб так сказати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб», - сказав він.

За словами Туска, євротермінал «Славкув» після закінчення війни РФ проти України стане перевантажувальним центром для товарів з Азії й Китаю.

«Це великий логістичний проект, найбільший сухий порт... Ми вступаємо у другий етап інвестицій у розширення цього євротерміналу. У нас є ще кілька таких етапів - третій, четвертий і п'ятий. Весь цей проект оцінюється в понад мільярд євро», - заявив президент Агентства промислового розвитку Войцех Балчун.

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