Передавали дані для ракетних ударів: у семи регіонах України діяла агентурна мережа РФ

В рамках спецоперації, яка проводилася на Хмельниччині, Харківщині та в Запоріжжі, затримали агентів, які працювали на ворога.

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В Україні затримали агентів РФ, які за допомогою відеореєстраторів наводили ракети по 7 регіонах країни, повідомляє прокуратура.

Встановлено, що вони входили до агентурної мережі, яка діяла в семи регіонах України. Спільники мали одного куратора, який через Telegrаm давав їм завдання та отримував інформацію.

Їх затримали в рамках спецоперації, яка проводилася на Хмельниччині, Харківщині та в м. Запоріжжя.

Вони збирали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації військовослужбовців та їх логістичні маршрути. Також цікавилися місцями ремонту техніки, зберігання та видачі гуманітарної допомоги.

Інформацію фіксували на автомобільний відеореєстратор, паркуючись поряд з потрібним об’єктом, а самі тим часом наглядали за процесом з кафе неподалік.

Передану інформацію ворог використовував для планування ударів ракетами та безпілотниками.

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