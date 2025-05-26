В Украине заработала новая горячая линия Центра оценки функционального состояния человека

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что начала работу новая горячая линия Центра оценки функционального состояния человека, который рассматривает жалобы на решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования — 056 729 47 77.
График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.
По этому номеру можно узнать:
▪️ зарегистрировано ли ваше дело в Центре,
▪️ на каком этапе рассмотрения оно находится,
▪️ как обжаловать решение экспертной команды,
▪️ как подать жалобу или ходатайство,
▪️ как связаться с Центром для дальнейшей переписки.
«В настоящее время Центр оценки работает с большой нагрузкой — поскольку также были переданы дела для повторного рассмотрения после выявленных нарушений в предыдущей системе», — добавили в Минздраве.
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