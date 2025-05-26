В Украине заработала новая горячая линия Центра оценки функционального состояния человека

Изменен номер телефона горячей линии Центра оценки повседневного функционирования лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что начала работу новая горячая линия Центра оценки функционального состояния человека, который рассматривает жалобы на решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования — 056 729 47 77.

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

По этому номеру можно узнать:

▪️ зарегистрировано ли ваше дело в Центре,

▪️ на каком этапе рассмотрения оно находится,

▪️ как обжаловать решение экспертной команды,

▪️ как подать жалобу или ходатайство,

▪️ как связаться с Центром для дальнейшей переписки.

«В настоящее время Центр оценки работает с большой нагрузкой — поскольку также были переданы дела для повторного рассмотрения после выявленных нарушений в предыдущей системе», — добавили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.