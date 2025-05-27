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На территории детсада в Киеве нашли минометную мину времен Второй мировой

07:18, 27 мая 2025
Детсад в Голосеевском районе эвакуировали из-за найденной мины.
На территории детсада в Киеве нашли минометную мину времен Второй мировой
Фото: ГСЧС
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В Голосеевском районе Киева на территории детского сада во время проведения работ обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Опасную находку оперативно изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и транспортировали на полигон для дальнейшего обезвреживания.

Из соображений безопасности детей и персонал временно перевели в другое детское учреждение на период работы специалистов.

По данным ГСЧС, с начала года в столице уже обнаружено и изъято 40 боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасатели призывают граждан быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать об этом по спецлинии 101.

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дети ГСЧС Киев

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