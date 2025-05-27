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Борги киян за світло перевищили 1,2 млрд грн

07:54, 27 травня 2025
За ігнорування з боку боржника через «Укрпошту» йому надішлють попередження за 10 днів до можливого відключення.
Борги киян за світло перевищили 1,2 млрд грн
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Станом на початок травня 2025 року загальна заборгованість мешканців Києва за спожиту електроенергію сягнула 1,2 млрд гривень. Це на понад 220 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила енергетична компанія YASNO, передає The Page.

Попри зростання боргу, компанія поки не планує передавати заявки на відключення неплатників оператору системи розподілу, який безпосередньо відповідає за припинення чи відновлення електропостачання. Замість цього YASNO посилює інформаційну роботу з боржниками.

Зокрема, компанія застосовує такі засоби інформування:

  • надсилання електронних рахунків;
  • паперові платіжки із зазначенням суми боргу;
  • SMS або Viber-повідомлення;
  • голосові автоматичні дзвінки (IVR) у разі відсутності інших каналів зв’язку.

У випадку повної відсутності реакції з боку боржника, йому надсилають письмове попередження через «Укрпошту» за 10 днів до можливого відключення. Якщо заборгованість не буде погашена до вказаної дати — електропостачання призупинять.

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борг Київ електроенергія світло

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