За перевищення швидкості руху авто більш, ніж 30 км за годину, будуть штрафувати на 1360 грн – законопроект

А за перевищення швидкості у 80 км водія очікує штраф – 3400 грн – і позбавлення права керування у разі створення аварійної обстановки.

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За перевищення швидкості руху авто пропонуються нові штрафи. Так, за перевищення швидкості руху більш, ніж на 10 км, буде штраф – 340 грн, на 20 км – 680 грн, 30 км – 1360 грн тощо. Відповідний законопроект 13314 у Верховній Раді 26 травня зареєструвала група народних депутатів, серед яких Володимир Крейденко, Олександр Горенюк, Сергій Вельможний, Наталія Піпа та інші.

Законопроектом КУпАП пропонується доповнити новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху.

У ній пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

Більш 10 км/год – штраф 340 грн

Більш 20 км/год – 680 грн

Більш 30 км/год – 1360 грн

Більш 40 км/год – 1700 грн

Більш 60 км/год – 2720 грн

Більш 80 км/год – 3400 грн.

Якщо швидкість була перевищена більш, ніж на 80 км/год, і це спричинило створення аварійної обстановки, то водія зможуть позбавити права керування на строк від 6 місяців до року. Аварійною обстановкою будуть вважатися такі дії, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, а в разі вчинення правопорушень, передбачених частинами 1-6 цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі – відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України. За певних обставин суб’єктом може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.

Повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10 – 80 км/год залишаються за Національною поліцією. Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної обстановки, наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо розгляду справ та винесення постанов – суди.

При цьому пропонується, щоб водіїв за перевищення швидкості не могли звільнити «по малозначності» від відповідальності. Нагадаємо, наразі при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Як зазначають автори законопроекту, чинний КУпАП передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації.

Існуючі положення КУпАП щодо перевищення швидкості суперечать принципу пропорційності. Наприклад, відповідальність за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів або порушення правил паркування транспортних засобів значно вища, ніж за перевищення швидкості на 20 – 50 км/год. Однак, ступінь суспільної небезпеки значно відрізняється.

Для дотримання принципу пропорційності, стягнення за перевищення швидкості не можуть бути нижчими за стягнення у сфері паркування. Таким чином, КУпАП не виконує одного із основних завдань – запобігати адміністративним правопорушенням, зокрема, які пов’язані із перевищенням швидкості.

Головним завданням законопроекту є запровадження пропорційного та справедливого покарання в залежності від розміру перевищення встановленого обмеження швидкості руху: чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.

Автор: Наталя Мамченко

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