Депутат Закарпатської облради за 10000 євро організував переправлення ухилянтів за кордон

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами.

Фото: НАБУ

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Правоохоронці викрили схему одержання неправомірної вигоди депутатом та його спільником за вплив на працівників Держприкордонслужби України для безперешкодного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Як повідомила пресслужба НАБУ, депутат Закарпатської обласної ради пропонував організацію перетину державного кордону військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску.

«Для цього залучив «авторитетну» особу, яка мала вплив на працівників Держприкордонслужби України та здійснювала безперешкодне перевезення через кордон.

Вартість «послуги» становила 10 тис. євро за людину», - заявили у НАБУ.

Додатково депутат пропонував організацію доставки «клієнта» з м. Києва до кордону, а також його в’їзд в Україну у разі потреби.

Осіб викрили на гарячому після одержання 20 тис. євро.

У НАБУ додали, що депутату наразі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, пособника затримано, готується повідомлення про підозру.

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