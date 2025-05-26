Практика судів
  1. В Україні

Депутат Закарпатської облради за 10000 євро організував переправлення ухилянтів за кордон

19:56, 26 травня 2025
Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами.
Депутат Закарпатської облради за 10000 євро організував переправлення ухилянтів за кордон
Фото: НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили схему одержання неправомірної вигоди депутатом та його спільником за вплив на працівників Держприкордонслужби України для безперешкодного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Як повідомила пресслужба НАБУ, депутат Закарпатської обласної ради пропонував організацію перетину державного кордону військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску.

«Для цього залучив «авторитетну» особу, яка мала вплив на працівників Держприкордонслужби України та здійснювала безперешкодне перевезення через кордон.

Вартість «послуги» становила 10 тис. євро за людину», - заявили у НАБУ.

Додатково депутат пропонував організацію доставки «клієнта» з м. Києва до кордону, а також його в’їзд в Україну у разі потреби.

Осіб викрили на гарячому після одержання 20 тис. євро.

У НАБУ додали, що депутату наразі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, пособника затримано, готується повідомлення про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ депутат Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупція, непрозорість і безкарність підточують систему управління ЄС – Politico

Навіть у справі «Pfizergate» дипломати не очікують наслідків для Урсули фон дер Ляєн.

Став відомий перелік діючих суддів, допущених до іспиту для переведення до іншого місцевого суду

ВККС оприлюднила список діючих суддів, допущених для участі в кваліфікаційному іспиті для переведення до іншого суду.

У Міноборони заявили, що тепер військовослужбовці можуть розповісти про бар’єри на службі в Армія+

Міноборони запустило в Армія+ опитування військовослужбовців щодо того, які бар’єри вони відчувають під час служби у війську.

Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису – Верховний Суд

Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім.

ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду