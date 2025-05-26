Володимир Зеленський призначив голів 8 райдержадміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій. Відповідні розпорядження з’явились на офіційному сайті глави держави.
Хто та які РДА очолив:
Шевченківська РДА - Сазанович Олександр Романович.
Соломʼянська РДА - Мовенко Сергій Олександрович.
Святошинська РДА - Зантарая Георгій Малхазович.
Подільська РДА - Наконечний Володимир Михайлович.
Дніпровська РДА - Паладій Андрій Миколайович.
Голосіївська РДА - Дунаєвська Софія Анатоліївна.
Деснянська РДА - Бахматов Максим Ісанович.
Дарницька РДА - Ковтунов Олександр Володимирович.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.