Володимир Зеленський призначив голів 8 райдержадміністрацій Києва

Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нових голів РДА в місті Києві.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій. Відповідні розпорядження з’явились на офіційному сайті глави держави.

Хто та які РДА очолив:

Шевченківська РДА - Сазанович Олександр Романович.

Соломʼянська РДА - Мовенко Сергій Олександрович.

Святошинська РДА - Зантарая Георгій Малхазович.

Подільська РДА - Наконечний Володимир Михайлович.

Дніпровська РДА - Паладій Андрій Миколайович.

Голосіївська РДА - Дунаєвська Софія Анатоліївна.

Деснянська РДА - Бахматов Максим Ісанович.

Дарницька РДА - Ковтунов Олександр Володимирович.

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