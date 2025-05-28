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ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года, — посол Украины в ЕС Ченцов

21:11, 28 мая 2025
Европейский Союз намерен продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года.
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года, — посол Украины в ЕС Ченцов
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Европейский Союз намерен продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2027 года на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, передает ЕП.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года", - заявил Всеволод Ченцов.

Посол добавил, что решение Еврокомиссии обусловлено сложной ситуацией безопасности в Украине, которая остается неизменной.

"Следует учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС – это женщины, и около трети – дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", – пояснил он.

Ченцов также отметил, что в ЕС уже обсуждают, какие шаги будут предприниматься через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

Он добавил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

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