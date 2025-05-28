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ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року, — посол України в ЄС Ченцов

21:11, 28 травня 2025
Європейський Союз збирається продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.
ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року, — посол України в ЄС Ченцов
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Європейський Союз має намір продовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня. Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцовпередає ЄП. 

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Всеволод Ченцов.

Посол додав, що рішення Єврокомісії зумовлене складною безпековою ситуацією в Україні, яка залишається незмінною.

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – пояснив він.

Ченцов також зазначив, що в ЄС уже обговорюють, які кроки вживатимуть через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Він додав, що наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віце-прем’єр-міністра України – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".

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