Конкурс в апелляционные административные суды — кто из кандидатов удачно прошел собеседование

Конкурсные перспективы двух судей ВККС определит в пленарном составе.

Источник фото: ВККС

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Первая палата ВККС 27 мая 2025 года провела собеседования еще с четырьмя претендентами на должности судей апелляционных административных судов.

Это седьмая группа из 67 кандидатов в административные апелляции, с которыми состоялись собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее сообщала, как проходили собеседования с кандидатами в административные апелляционные суды в первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой дни собеседований.

Собеседования 27 мая состоялись со следующими кандидатами:

1. КУШНИР Виталина Александровна – судья Черновицкого окружного административного суда.

Виталина Кушнир до того, как стать судьей, 8 лет работала помощником судьи в общем апелляционном суде.

Большинство вопросов к судье касались судебной практики, отмененных судебных решений, нарушения сроков рассмотрения дел.

Виталина Кушнир также имеет второе высшее образование – бухгалтерский учет и аудит.

Второе высшее образование помогает судье при рассмотрении налоговых споров.

Также Виталина Кушнир является кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука, любит лыжный спорт и учит английский.

Членов ВККС заинтересовало, может ли судья допустить отступление от правовой позиции Верховного Суда в случае надлежащей мотивировки.

«Мне не очень нравятся некоторые правовые позиции Верховного Суда, но однозначно сказать, отошла бы я от позиции кассационной инстанции, я не могу. У меня были в практике случаи, когда я выносила решение вопреки существующей судебной практике, однако в дальнейшем такие решения просто отменялись», - рассказала Виталина Кушнир.

Мотивацию участия в конкурсе на должности судей апелляционного суда кандидат объяснила желанием сменить место работы.

К судье возникли вопросы относительно доходов ее родителей.

Судья рассказала, что ее родители с 1994 года занимаются предпринимательской деятельностью – имеют в собственности книжные магазины, в частности, самый большой в Черновцах книжный магазин. Зарабатывали родители в 1990-е годы, в частности, на продаже школьных учебников.

От Общественного совета добропорядочности Виталина Кушнир получила негативное заключение.

У общественности возникли к судье претензии в связи с ее решением от 26 декабря 2013 года, которое было связано с событиями Майдана 2013-2014 годов.

Тогда судья удовлетворила иск прокуратуры к Кицманскому городскому совету Черновицкой области относительно признания незаконной процедуры принятия городским советом решения об обращении к президенту В. Януковича для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Виталина Кушнир рассказала Комиссии, что основанием для принятия нею решения об удовлетворении иска прокуратуры стало то, что ответчик, то есть городской совет, не предоставил отзыв на иск и более того, признал иск прокуратуры. В апелляционной инстанции решение Виталины Кушнир не оспаривалось.

«Каких-либо политических мотивов у меня не было, я лишь учла, что ответчик признал иск. К тому же городской совет вышел за пределы своих полномочий, поскольку такие обращения депутаты местного уровня могут делать и сами», - рассказала судья.

Виталина Кушнир сообщила, что как гражданка, она поддерживала процесс евроинтеграции и относилась с пониманием к требованиям граждан «идти в Европу».

«Я тоже хотела без всяких препятствий ездить в ЕС, но у меня не было визы. Рядом была Румыния, страна ЕС, но уехать я не могла», – отметила судья.

Что касается решения ЕСПЧ в известном деле «Шморгунов и другие против Украины» (2021 год), в котором была дана критическая оценка административным ограничениям акций протеста во время событий Майдана, Виталина Кушнир сообщила, что для принятия такого решения у Европейского Суда, вероятно, были основания.

«Возможно, ЕСПЧ и был прав в том, что в судах в то время существовала система, направленная на ограничение прав и свобод граждан», - рассказала Виталина Кушнир.

С февраля по сентябрь 2022 года судья с родителями и ребенком с перерывами находилась на территории Румынии.

Результат судьи – 687,7 балла.

Первая палата ВККС 5 голосами «за» и 1 голосом «против» признала Виталину Кушнир способной осуществлять правосудие в суде апелляционной инстанции.

Дальнейшую конкурсную судьбу кандидатки Комиссия решит в пленарном составе.

2. НАЗАР Юрий Степанович – профессор кафедры административного права и полицейской деятельности Львовского государственного университета внутренних дел.

У кандидата 26 лет преподавательского стажа и стажа научной деятельности. Доктор юридических наук.

В сентябре 2014 года Юрий Назар принял участие в антитеррористической операции (АТО). Вместе с курсантами Львовского государственного университета внутренних дел он выполнял задачи по патрулированию городов Славянск и Краматорск.

Как участник АТО кандидат получил в собственность два земельных участка.

В 2023 году Юрий Назар был привлечен к ответственности и предупрежден о неполном служебном соответствии – в учебном заведении один из курсантов, который учился на факультете, руководителем которого был Юрий Назар, совершил самоубийство. По мнению руководства учебного заведения, в трагедии была вина и Юрия Назара, поскольку он якобы неправильно организовал взаимодействие с отделом психологического обеспечения учебного заведения.

Указанное дисциплинарное взыскание было снято с Юрия Назара через полгода.

Одна из главных претензий к кандидату возникла в связи с полным отсутствием у Юрия Назара опыта представительства в судах.

"Я смотрю трансляции судебных заседаний, чтобы понимать, как проходят заседания", - сообщил Юрий Назар.

Вместе с тем, юрист отметил, что имеет немалый управленческий и организационный опыт, который может помочь ему в должности судьи.

«Хочется перемен в жизни. Я уже в науке больше 26 лет», – сообщил кандидат о своей мотивации участия в конкурсе.

Также к Юрию Назару возникли вопросы, касающиеся его осведомленности в судебной практике административных судов по той или иной категории дел в целом.

Кроме того, немало вопросов к ученому было в связи с его доходами и имущественным состоянием близких родственников.

Как заметил глава ВККС Андрей Пасечник, официальные доходы претендента за 2017-2018 годы фактически не позволяли ему приобрести, например, дом, который он все же приобрел, и при этом сохранить комфортную жизнь.

«У вас же, наверное, были еще и текущие расходы. А жить на тысячу гривен в месяц, еще и с детьми, невозможно», - отметил председатель Комиссии.

При этом Юрий Назар сообщил, что не слишком осведомлен об имущественном состоянии близких ему лиц.

Негативного заключения от ОСД относительно кандидата не поступило.

Результат – 679,85 балла.

Решением Первой палаты ВККС Юрий Назар был признан таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие по «критерию личной и социальной компетенции».

3. ПАТРАТИЙ Елена Валерьевна – судья Окружного административного суда города Киева.

Большинство вопросов к кандидатке касались ее судебной практики, деятельности Окружного административного суда города Киева и профессионального развития Елены Патратий как судьи, поскольку ОАС города Киева был ликвидирован еще в 2022 году.

Особое внимание члены ВККС обратили на решения судьи в делах о застройке центра столицы, а также на комментарии судьи в сети Facebook.

Так, в 2018 году Елена Патратий узнала, что столичный адвокат Илья Костин оставил в Facebook публикацию с прямой критикой одного из решений судьи. Под публикацией адвоката Елена Патратий поместила свой комментарий (на русском языке), суть которого свелась к тому, что есть суды апелляционной и кассационной инстанции, которые могут пересмотреть решение судьи.

У ОСД к судье возникли претензии также в связи с тем, что Елена Патратий в 2019 и 2020 годах признала незаконными два негативных вывода ОСД в отношении других судей.

Таким образом, от общественности судья получила негативный вывод.

Результат судьи – 682,2 балла. Решением Первой палаты Комиссии судья признана не подтвердившей возможность осуществлять правосудие в апелляционном суде по «критерию личной и социальной компетенции».

4. МИНАЕВА Екатерина Владимировна – судья Запорожского окружного административного суда.

Кандидат является популяризатором профессии судьи и деятельности судов в целом, выступает арбитром во время судебных дебатов с участием студентов-юристов.

Также Екатерина Минаева принимает участие в научных конференциях и учится умению публичных выступлений. Судья любит путешествовать и играть в большой теннис.

Желание сменить место работы судья объяснила сложной ситуацией с безопасностью в городе Запорожье.

Большинство вопросов к кандидату касалось ее доходов и родственных связей.

Так, настоящий ребус пришлось разгадывать ВККС в вопросе связей Екатерины Минаевой с известной судьей Второго апелляционного административного суда в отставке Ольгой Минаевой.

По информации ОСД, бывший муж Екатерины Минаевой является родственником Ольги Минаевой.

ВККС и ОСД обратили внимание, что Екатерина Минаева с 2005 по 2012 год была секретарем судебного заседания и помощником исключительно судьи Ольги Минаевой. Когда Ольга Минаева меняла суд, Екатерина Минаева всегда работала с Ольгой Минаевой на новом месте ее работы.

Более того, научным руководителем Екатерины Минаевой во время подготовки ею диссертации кандидата юридических наук был муж Ольги Минаевой, доктор юридических наук и действующий первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко.

Впрочем, Екатерина Минаева категорически опровергла любую родственную связь с Ольгой Минаевой.

А Николая Кучерявенко судья знает еще со времен, когда он преподавал у нее в Национальном юридическом университете им. Я. Мудрого.

Муж Екатерины Минаевой – судья Второго апелляционного административного суда в отставке Андрей Григоров. В 2021-2023 годах он являлся председателем Второго апелляционного административного суда.

Также в ВККС возникли вопросы и к содержанию диссертации судьи, которая называется «Обращение в суд как полномочия органа доходов и сборов». Диссертацию Екатерина Минаева защитила в 2017 году.

Кроме актуальности и правовой проблематики диссертации, ВККС и ОСД обратили внимание на то, что она содержит немало ссылок на русскоязычные источники.

В Комиссии обратили внимание и на то, что после начала полномасштабного вторжения РФ судья бесплатно пользовалась жильем за пределами Запорожья, однако не указала его в декларации за 2022 год.

«Это дополнительное благо. Разве его не нужно было декларировать? Не был ли это подарок, который все же нужно было декларировать? – отметил член ВККС Роман Сабодаш.

К судье возник вопрос и в связи с ее решением во время событий Майдана 2013-2014 годов.

9 декабря 2013 года Екатерина Минаева запретила проведение в центре Запорожья в определенное время суток митинга в поддержку Евроинтеграции и против произвола милиции, запланированного на 10 декабря 2013 года.

Основанием для запрета митинга стало то, что в этот же день и в том же месте свой митинг планировали провести оппоненты Майдана, то есть, митинги политических противников могли перерасти в драку.

Высший совет юстиции в 2016 году отказал в открытии дисциплинарного дела в отношении судьи. ВСЮ отметил, что приняв решение о возможности проведения митингов двумя сторонами в одном месте, но в разное время, судья все же обеспечила их право на проведение мирных собраний.

Также в ВККС обратили внимание, что в 2025 году Третий апелляционный административный суд вынес решение в пользу Екатерины Минаевой в споре о взыскании средств, «недоплаченных» судье в связи с ограничением расчетной величины для определения базового размера должностного оклада судьи 2 102 гривнами.

«Такие истории не очень воспринимаются обществом, особенно во время войны. Вас это не беспокоит?», – спросил Роман Сабодаш.

«Это вопрос защиты моих прав как судьи», - ответила Екатерина Минаева, впрочем, добавив, что она еще финансово поддерживает ВСУ.

Результат судьи – 676 балла.

Дельнейшую конкурсную судьбу претендентки ВККС решит в пленарном составе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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