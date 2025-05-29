У правоохоронному комітеті разом з НАБУ, САП і НАЗК обговорили підняття порогу для відповідальності за недостовірне декларування

Комітет повідомив, що учасники робочого засідання погодились з актуальністю пропозицій щодо зміни порогів для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також врегулювання строків зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.

На базі Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відбулось робоче засідання щодо опрацювання цих законопроектів. Долучились співавтори законопроектів, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, а також представники НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, БЕБ, прокурори Офісу Генпрокурора, судді Вищого антикорупційного суду та представники Верховного Суду.

Як зазначають у комітеті, ключові питання учасників обговорення стосувались:

- перегляду та підняття порогів щодо притягнення до адмінвідповідальності за статтею 172-6 КУпАП (недостовірне декларування);

- перегляду порогів притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 366-2, 368-5 КК із одночасним збільшенням розміру кримінального покарання;

- змін до статті 216 КПК щодо уточнення підслідності;

- врегулювання строків зберігання відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно рішення ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

«Всі учасники робочого засідання погодились та підкреслили необхідність і актуальність запропонованих альтернативними законопроектами положень щодо зміни та підняття порогів для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також врегулювання питання щодо строків зберігання інформації у Реєстрі.

Крім того, представники антикорупційних органів наголосили на необхідність доопрацювання окремих норм законопроектів щодо моніторингу способу життя та пред’явлення позовів про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», зазначили у Комітеті.

Нагадаємо, «базовий» законопроект 13271 зареєстрував нардеп Сергій Власенко.

Згодом у Раді з’явився альтернативний законопроект 13271-1, ініціаторами якого виступили 91 народний депутат. Цим законопроектом збільшуються порогові значення у статті 366-2 КК та статті 172-6 КУпАП, вносяться зміни до статті 216 КПК стосовно підслідності НАБУ, закон про запобігання корупції передбачатиме часові обмеження щодо перебування осіб у Реєстрі корупціонерів тощо.

Зокрема, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн. Наразі, нагадаємо, відповідальність за статтею 172-6 КУпАП починається з недостовірного декларування на суму розбіжності 302 800 грн.

Відповідно, посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом.

У ч. 1 статті 366-2 «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.

У ч. 1 статті 368-5 пропонується встановити, що незаконне збагачення це набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 2750 прожиткових мінімумів перевищує її законні доходи (тобто, більше, ніж на 8 327 000 грн).

Нагадаємо, наразі ч. 1 ст. 368-5 передбачає відповідальність за незаконне збагачення у разі набуття чиновником чи посадовцем активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Тобто, різниця має становити 9 841 000 грн.

Отже, поріг для кримінальної відповідальності за незаконне збагачення зменшать з 9,8 млн грн до 8,32 млн грн.

Крім того, депутати пропонують встановити, що НАБУ буде розслідувати кримінальні провадження за статтею 366-2 лише у випадку, якщо розмір завідомо недостовірних відомостей відрізняється від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів. Тобто, на 6 056 000 грн.

Також депутати пропонують змінити розмір предмета кримінального правопорушення для того, аби відносити окремі злочини до підслідності НАБУ.

Крім того, автори законопроекту пропонують, щоб строк перебування відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не може перевищувати строк передбачений статтею 39 КУпАП, якщо особу піддано адміністративному стягненню, та не може перевищувати строки визначені статтею 89 КК, якщо особу було засуджено за вчинення кримінального правопорушення.

Після закінчення зазначених строків інформація автоматично виключається з реєстру, що забезпечує захист репутації осіб та відповідає принципам справедливості і права на реабілітацію.

При цьому автори законопроекту посилаються на рішення ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника «Ситник проти України».

Ще один альтернативний законопроект 13271-2, який подав народний депутат Владлен Неклюдов, встановлює конкретніші строки давності для вилучення даних про особу з Реєстру корупціонерів.

Як зазначили у Комітеті, робота над змінами триватиме з урахуванням усіх наданих пропозицій.

Автор: Наталя Мамченко

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