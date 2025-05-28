Келлог відчитав Медведєва через чергові погрози «Третьою світовою»

Спецпредставник президента США Кіт Келлог засудив заяву заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва про можливу Третю світову війну, назвавши її безрозсудною.

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва через погрози «Третьою світовою війною».

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Мєдведєва і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства», - заявив Келлог.

Водночас він наголосила, що США очікують на отримання Меморандуму від РФ, який вони обіцяли тиждень тому.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін грається з вогнем.

«Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі НАСПРАВДІ ПОГАНІ. Він грає з вогнем!», — написав він.

Раніше газета The Wall Street Journal заявила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема – постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів.

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