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Келлог відчитав Медведєва через чергові погрози «Третьою світовою»

12:06, 28 травня 2025
Спецпредставник президента США Кіт Келлог засудив заяву заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва про можливу Третю світову війну, назвавши її безрозсудною.
Келлог відчитав Медведєва через чергові погрози «Третьою світовою»
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва через погрози «Третьою світовою війною».

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Мєдведєва і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства», - заявив Келлог.

Водночас він наголосила, що США очікують на отримання Меморандуму від РФ, який вони обіцяли тиждень тому.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін грається з вогнем.

 «Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі НАСПРАВДІ ПОГАНІ. Він грає з вогнем!», — написав він.

Раніше газета The Wall Street Journal заявила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема – постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів.

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війна

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