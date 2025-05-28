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Пенсія в разі втрати годувальника за померлого загиблого військовослужбовця — що треба знати

20:32, 28 травня 2025
Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Пенсія в разі втрати годувальника за померлого загиблого військовослужбовця — що треба знати
Фото: armyinform.com.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснило питання призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого загиблого військовослужбовця.

Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця визначені Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (статті 29 – 42).

Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця призначається членам сім’ї, якщо годувальник:

- помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;

- на момент смерті був “військовим” пенсіонером.

Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника.

Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби пенсія призначається:

- у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї – батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

-  у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).

Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн х 2 = 4722 грн).

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