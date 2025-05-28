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В Україні запрацює Школа інструкторів для армії

16:00, 28 травня 2025
Сирський анонсував масштабне посилення підготовки інструкторів у ЗСУ – створюють Школу, збільшують фахівців з БпЛА та такмеду.
В Україні запрацює Школа інструкторів для армії
Фото: CinC AF of Ukraine
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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду, присвячену питанням підготовки інструкторів у різних напрямках. Про це він повідомив у Facebook.

«Нарощуємо підготовку інструкторів - професійних та з бойовим досвідом. Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації», — зазначив Сирський.

За його словами, найближчим часом в Україні почне функціонувати Школа інструкторів. Її створення дозволить суттєво покращити рівень навченості інструкторського складу та забезпечити підвищення їхньої кваліфікації.

Окремий акцент під час наради було зроблено на підготовці інструкторів у сфері безпілотних систем. У зв’язку з масштабуванням відповідних підрозділів, виникає потреба у кваліфікованих операторах. У ЗСУ планують посилити підготовку інструкторів з використання БпЛА та наземних роботизованих систем різних типів, а також збільшити кількість фахівців для цього напрямку.

Ще одним пріоритетом стала тактична медицина. «Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду - як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах», — повідомив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що українська армія протистоїть чисельно переважаючому ворогу, тому якість підготовки воїнів є критично важливою. Вона має безпосередній вплив на здатність виконувати головне завдання — знищення противника та збереження життя українського захисника.

«Окремо хочу подякувати всім інструкторам — тим, хто щодня передає свій досвід, навчає, виправляє помилки, готує наших військових до бойових умов», — додав він.

Головнокомандувач підкреслив: «Кожне навчання, кожна тренувальна година — це врятовані життя. Це солдат, який знатиме, як діяти під обстрілом. Це медик, який не розгубиться в критичну мить. Це оператор дрону, який влучить точно в ціль».

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ЗСУ військові Олександр Сирський

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