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В Украине заработает Школа инструкторов для армии

16:00, 28 мая 2025
Сырский анонсировал масштабное усиление подготовки инструкторов в ВСУ – создают Школу, увеличивают специалистов по БпЛА и такмеду.
В Украине заработает Школа инструкторов для армии
Фото: CinC AF of Ukraine
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский провел ежемесячное комплексное совещание, посвященное вопросам подготовки инструкторов в разных направлениях. Об этом он сообщил в Facebook.

«Наращиваем подготовку инструкторов - профессиональных и с боевым опытом. В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, которая позволит существенно улучшить обученность инструкторского состава и обеспечит повышение их квалификации», - отметил Сырский.

По его словам, в ближайшее время в Украине начнет функционировать Школа инструкторов. Ее создание позволит существенно улучшить уровень обученности инструкторского состава и обеспечить повышение их квалификации.

Отдельный акцент во время совещания был сделан на подготовке инструкторов в сфере беспилотных систем. В связи с масштабированием соответствующих подразделений, возникает потребность в квалифицированных операторах. В ВСУ планируют усилить подготовку инструкторов по использованию БпЛА и наземных роботизированных систем различных типов, а также увеличить количество специалистов для этого направления.

Еще одним приоритетом стала тактическая медицина. «Особое внимание уделили инструкторам по тактической медицине. Продолжительность их подготовки будет существенно увеличена. Также возрастет количество инструкторов по такмеду - как в учебных центрах, так и в боевых бригадах», - сообщил главнокомандующий.

Сырский отметил, что украинская армия противостоит численно превосходящему врагу, поэтому качество подготовки воинов является критически важным. Оно имеет непосредственное влияние на способность выполнять главную задачу - уничтожение противника и сохранение жизни украинского защитника.

«Отдельно хочу поблагодарить всех инструкторов - тех, кто ежедневно передает свой опыт, учит, исправляет ошибки, готовит наших военных к боевым условиям», - добавил он.

Главнокомандующий подчеркнул: «Каждое обучение, каждый тренировочный час - это спасенные жизни. Это солдат, который будет знать, как действовать под обстрелом. Это медик, который не растеряется в критический момент. Это оператор дрона, который попадет точно в цель».

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ВСУ военные Александр Сырский

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