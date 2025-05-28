Верховная Рада урегулирует проблему исчисления сроков для объявления судом умершими пропавших без вести военнослужащих

Одни суды считают, что сроки следует исчислять с момента наступления события, которое могло привести к смерти лица, а не с момента окончания действия военного положения, другие же считают, что отсчет срока для объявления физического лица умершим в результате военных действий должен начинаться именно с дня окончания военных действий в Украине – Рада собирается решить проблему.

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Парламентский комитет по вопросам правовой политики принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в первом чтении законопроект, которым будет урегулировано начало отсчета сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

Это позволит защитить права членов семей физических лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, в том числе пропавших без вести военнослужащих во время выполнения воинского долга по защите Родины.

Законопроектом предлагается изложить ч. 2 статьи 46 Гражданского кодекса в следующей редакции:

«Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения 6 месяцев с момента наступления обстоятельств, угрожавших ему смертью или дающих основание предполагать его гибель».

Как отмечают авторы законопроекта, среди которых нардеп Тарас Тарасенко, анализ судебной практики свидетельствует о наличии большого количества судебных дел по объявлению физического лица умершим в результате гибели и о различном применении судами первой, апелляционной и кассационной инстанций специального правила, предусмотренного ч. 2 статьи 46 ГК, в частности, относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков, необходимых для обращения в суд с заявлением об объявлении лица умершим при наличии конкретных обстоятельств.

Так, одни суды считают, что сроки, определенные ГК, следует исчислять с момента наступления события (которое могло привести к смерти лица), а не с момента окончания действия военного положения на территории государства, другие же считают, что отсчет срока для объявления физического лица умершим в результате военных действий, вооруженного конфликта должен начинаться именно с дня окончания военных действий на территории государства.

Поднятый вопрос был предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда в деле 755/11021/22, которое определено как образцовое.

Большая Палата Верховного Суда приняла решение по указанному делу 11 декабря 2024 года и пришла к следующим выводам.

Конкретные военные действия имеют территориальные и временные характеристики. Источником официальной информации об этих характеристиках является Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года №309.

В этом Приказе №309 указаны (1) территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, в частности: (а) территории возможных боевых действий; (б) территории активных боевых действий; (в) территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы; (2) временно оккупированные РФ территории Украины.

Кроме того, этот приказ содержит информацию о дате начала и завершения боевых действий на соответствующей территории.

Таким образом, суды могут использовать данные, в частности из Приказа №309, для определения временных характеристик ведения военных действий на конкретной территории Украины.

Большая Палата Верховного Суда подчеркивает, что исчисление 6-месячного срока, указанного во втором предложении ч. 2 статьи 46 ГК, с дня прекращения или отмены военного положения в Украине в целом или окончания военных действий, вооруженного конфликта на всей ее территории противоречило бы принципу правовластия (верховенства права) и его составляющей – правовой определенности.

Вместе с тем, как отмечает автор законопроекта, указанные выводы Большой Палаты Верховного Суда лишь частично решают существующую законодательную проблему, поскольку не учитываются и не могут быть признаны умершими военнослужащие, пропавшие без вести в Курской области (отсутствует в Приказе №309 (по состоянию на время подачи законопроекта – прим. ред.), а также есть области (районы), в которых пропали без вести военнослужащие во время выполнения воинского долга по защите Родины, где боевые действия не проводятся, но военные погибли без возможности идентификации.

Таким образом, необходимость принятия законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения правовой определенности в вопросах применения специального правила, предусмотренного ч. 2 статьи 46 Гражданского кодекса, в частности, относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

Вместе с тем, Минфин в своем заключении указал, что реализация такого закона «потребует дополнительных бюджетных расходов, предусмотренных для различных сфер и отраслей страны (оборона, социальная сфера, образование и т.д.), в части предоставления членам семьи лица, пропавшего без вести, социальных пособий и гарантий в порядке, определенном законодательством Украины, а также может привести к экономии бюджетных средств на выплату денежного обеспечения членам семьи лиц, пропавших без вести.

Определить объем дополнительных расходов или экономии средств Минфин не имеет возможности в связи с отсутствием исходных данных.

Автор: Наталя Мамченко

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