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Пенсия в случае потери кормильца за умершего погибшего военнослужащего — что нужно знать

20:32, 28 мая 2025
Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Пенсия в случае потери кормильца за умершего погибшего военнослужащего — что нужно знать
Фото: armyinform.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснило вопрос назначения пенсии в случае потери кормильца за умершего или погибшего военнослужащего.

Условия назначения пенсии в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статьи 29–42).

Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего назначается членам семьи, если кормилец:

  • умер/погиб в период прохождения службы или не позже трёх месяцев после увольнения со службы, либо позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы;
  • на момент смерти был «военным» пенсионером.

Размер пенсии зависит от причины смерти кормильца.

Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы, пенсия назначается:

  • в размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, супругу (супруга), либо другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;
  • в размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, супруги/супруга).

Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн × 2 = 4722 грн).

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