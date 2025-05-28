Пенсия в случае потери кормильца за умершего погибшего военнослужащего — что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснило вопрос назначения пенсии в случае потери кормильца за умершего или погибшего военнослужащего.
Условия назначения пенсии в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статьи 29–42).
Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего назначается членам семьи, если кормилец:
Размер пенсии зависит от причины смерти кормильца.
Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы, пенсия назначается:
Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного обеспечения кормильца.
Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн × 2 = 4722 грн).
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