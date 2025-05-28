Келлог отчитал Медведева за очередные угрозы «Третьей мировой»

Спецпредставитель президента США Кит Келлог осудил заявление заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможной Третьей мировой войне, назвав его безрассудным.

Источник фото: АР

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева за угрозы «Третьей мировой войной».

«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это прискорбный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не соответствующий статусу мировой державы. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства», — заявил Келлог.

В то же время он подчеркнул, что США ожидают получения Меморандума от РФ, который они обещали предоставить неделю назад.

Перед этом Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин играет с огнем.

«Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИЕ. Он играет с огнем!», — написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе – постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров.

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