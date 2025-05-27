Дональд Трамп заявил, что Путин играет с огнем

По словам Трампа, если бы не он, с Россией произошло бы много очень плохих вещей.

Источник фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин играет с огнем.

«Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИЕ. Он играет с огнем!», — написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров.

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