«Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну»: Марьяна Безуглая анонсировала мировую войну

Марьяна Безуглая добавила, что «всем все доложили».

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Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Марьяна Безуглая анонсировала мировую войну.

«Простите, не пессимистка, а реалистка, и хотела бы ошибаться в своих прогнозах, но пока ВСЕ они сбылись.

И это я озвучила лишь малую часть. Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на восток и атаками роев дронов с ИИ на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический скачок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и кибернетизацией жизни. Жизни тех, кто останется в живых.

Изменение государственных систем. Все это произойдет очень быстро.

Но каждый и каждая, у кого сейчас есть воля, возможность и способность бороться, не опускайте руки. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, какой мы способны ее сделать. И нужно удержаться. Удержать наше государство.

Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет — забудьте.

Что касается нашего руководства, то #всем_все_доложили», — отметила она.

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