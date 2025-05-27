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ВАКС огласил приговор экс-руководителю ГУ Госгеокадастра в Винницкой области Юрию Козаку по делу о растрате земли

18:48, 27 мая 2025
ВАКС вынес приговор по делу о растрате 17 га земли на Винниччине.
ВАКС огласил приговор экс-руководителю ГУ Госгеокадастра в Винницкой области Юрию Козаку по делу о растрате земли
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ВАКС огласил приговор по делу о растрате более 17 га ценной земли на Винниччине. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 27 мая коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор бывшему начальнику Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области и бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины. В общественной организации Transparency International Ukraine указали, что речь идет о Юрии Козаке.

Так, приговором суда бывшего начальника Главного управления Госгеокадастра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, однако освободили от наказания на основании ч. 1 ст. 49 УПК Украины.

Вместе с тем суд признал лицо виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года, с конфискацией имущества.

Уголовное производство в отношении бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия суд закрыл на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении ущерба на сумму 11 597 260,96 грн. Кроме того, суд принял решение о конфискации земельных участков, которые были противоправно переданы в частную собственность.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как указывают в САП, в ходе досудебного расследования было установлено, что с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года ряд лиц, действуя в интересах третьих лиц, совершили ряд действий и приняли ряд решений, в результате которых 10 земельных участков, сформированных за счет особо ценной земли государственного предприятия, общей площадью 17,1172 га были противоправно переданы в частную собственность.

При этом, отмечают в прокуратуре, директор госучреждения выдал ряд заведомо ложных официальных документов, в том числе о том, что указанные земельные участки не используются в исследовательских и научных целях и не являются исследовательскими полями, а также о том, что лица, в интересах которых совершалась растрата, являются работниками вышеуказанного госучреждения, что не соответствовало действительности.

В результате в частную собственность противоправно перешло более 17 га ценной земли, что причинило государству ущерб почти на 11,6 млн гривен.

Кроме того, досудебным расследованием было установлено, что с целью сокрытия факта совершения уголовного правонарушения начальник Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области в октябре 2017 года выдал заведомо ложный официальный документ о прекращении права постоянного пользования землей за государственным предприятием.

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