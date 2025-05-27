Украина утвердила переговорные позиции по двум кластерам для вступления в ЕС

Документы, учитывающие отчеты Еврокомиссии, в скором времени передадут европейской стороне.

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Под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной 27 мая состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, посвященное подготовке к переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Об этом сообщили в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время заседания рабочая группа одобрила проекты переговорных позиций Украины по Кластеру 2 «Внутренний рынок» и Кластеру 6 «Внешние отношения». Эти документы, подготовленные с учетом отчетов Европейской Комиссии по итогам скрининга, будут переданы европейской стороне в рамках переговорного процесса.

«Украина продолжает активно готовиться к переговорному процессу и выполнять свои обязательства. Приоритетной задачей нашего государства является скорейшее открытие на параллельной основе всех 6-ти переговорных кластеров с ЕС», – отметила Ольга Стефанишина. Она добавила, что переговорная позиция по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС» уже одобрена Правительством и передана Еврокомиссии.

Украина также выразила запрос на ускорение процесса вступления и дальнейшее продвижение поэтапной интеграции с Европейским Союзом по определенным направлениям 2-го и 6-го кластеров путем использования инструмента ускоренной интеграции в соответствии с действующей методологией расширения ЕС.

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