Україна затвердила переговорні позиції щодо двох кластерів для вступу до ЄС

Документи, що враховують звіти Єврокомісії, незабаром передадуть європейській стороні.

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Під головуванням Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної 27 травня відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи, присвячене підготовці до переговорів про вступ України до Європейського Союзу та адаптації українського законодавства до права ЄС. Про це повідомили в Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Під час засідання робоча група схвалила проєкти переговорних позицій України щодо Кластера 2 «Внутрішній ринок» та Кластера 6 «Зовнішні відносини». Ці документи, підготовлені з урахуванням звітів Європейської Комісії за підсумками скринінгу, будуть передані європейській стороні в рамках переговорного процесу.

«Україна продовжує активно готуватися до переговорного процесу та виконувати свої зобов’язання. Пріоритетним завданням нашої держави є якнайшвидше відкриття на паралельній основі всіх 6-ти переговорних кластерів з ЄС», – зазначила Ольга Стефанішина. Вона додала, що переговорна позиція щодо Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» уже схвалена Урядом і передана Єврокомісії.

Україна також висловила запит щодо прискорення процесу вступу та подальше просування поетапної інтеграції з Європейським Союзом за певними напрямами 2 і 6 кластерів шляхом використання інструменту прискореної інтеграції згідно з чинною методологією розширення ЄС.

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