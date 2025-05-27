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Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

18:18, 27 травня 2025
Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.
Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя
Джерело фото: ВРП
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Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 26 травня повідомив, що кадрова ситуація в судовій владі у 2025-2026 роках, незважаючи на конкурс на посади суддів апеляційних судів, може значно погіршитися.

Як зазначив голова Ради правосуддя, серед 856 претендентів на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, є чимало суддів з судів першої інстанції, які власне й можуть отримати «підвищення».

Відтак, в судах першої інстанції, особливо в місцевих загальних судах, суддів стане менше, ніж зараз.

За даними ВРП, станом на квітень 2025 року вакантними є понад 2 000 посад суддів (31%).

У першій інстанції 13 судів наразі працюють лише з одним суддею, а 11 судів – з трьома.

Апеляційні суди мають понад 700 вакантних посад (56%), а Верховний Суд – 45 вакантних посад.

За розрахунками ВРП, призначення у 2024-2025 роках 464 нових суддів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року, поки що не надто вирішило питання з подоланням кадрового дефіциту у судовій владі, адже поки що кількість звільнень у відставку є більшою, ніж кількість призначень.

«Завершення конкурсів до апеляційних судів у 2026–2027 роках може поглибити цю проблему, оскільки в конкурсних процедурах бере участь багато суддів перших інстанцій. Якщо вони заповнять вакантні посади в судах апеляційних інстанцій, виникне кадровий голод у місцевих судах», - повідомив Григорій Усик.

Нагадаємо, що співбесіди з кандидатами в апеляційні суди розпочалися 6 травня. Однак поки що співбесіди відбуваються з претендентами на посади суддів апеляційних адміністративних та господарських судів.

Співбесіди з кандидатами в апеляційні загальні суди розпочнуться влітку 2025 року.

Що стосується процедур нового добору на посади суддів місцевих судів, то наразі ще триває етап допуску бажаючих стати суддями до кваліфікаційного іспиту. Етапи кваліфікаційного іспиту, у свою чергу, заплановані на літо 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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