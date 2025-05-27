НАЗК нарахувало порушень у деклараціях посадовців ТЦК на 36,8 млн грн – при тому, що перевірило лише 18 декларацій

Агентство з питань запобігання корупції за 2024-2025 роки встигло провести повні перевірки лише 18 декларацій посадовців ТЦК.

Джерело фото: armyinform

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024-2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

З них лише по 18 деклараціям перевірка була завершена.

Судячи з інформації НАЗК, перевірялися дані за 2022 рік та подекуди за 2023 рік.

За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

НАЗК навело приклади.

Так, ознаки незаконного збагачення виявлені у декларації начальника Дніпропетровського ОТЦК за 2022 рік, Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтями 366-2 КК та 368-5 КК, наразі справу скеровано до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу та комплектування Одеського ОТЦК за 2022 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,8 млн грн. НАЗК скерувало до поліції висновок, триває кримінальне провадження за ст.366-2 КК.

Також за матеріалами НАЗК ДБР розпочало досудове розслідування за ст.366-2 КК стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК Харківської області.

Крім того, за матеріалами НАЗК ДБР також розпочало розслідування за ст. 366-2 КК стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК Рівненської області. В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн.

До того ж, як інформує НАЗК, постановою Ленінського райсуду Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

На нього накладено штраф у розмірі 17 тисяч грн. Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.

Автор: Наталя Мамченко

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