НАПК выявило нарушений в декларациях должностных лиц ТЦК на 36,8 млн грн – при этом проверило только 18 деклараций

Агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2024-2025 годы успело провести полные проверки только 18 деклараций должностных лиц ТЦК.

Источник фото: armyinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в течение 2024-2025 годов начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Из них проверка была завершена только по 18 декларациям.

Судя по информации НАЗК, проверялись данные за 2022 год и частично за 2023 год.

По результатам проверок выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на сумму более 5,6 млн грн и необоснованных активов на сумму более 2,6 млн грн.

НАЗК привело примеры.

Так, признаки незаконного обогащения выявлены в декларации начальника Днепропетровского ОТЦК за 2022 год, Нацполиция начала уголовное производство по статьям 366-2 УК и 368-5 УК, на данный момент дело направлено в суд.

В декларации офицера отдела рекрутинга и комплектования Одесского ОТЦК за 2022 год выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 3,8 млн грн. НАЗК направило в полицию заключение, продолжается уголовное производство по ст. 366-2 УК.

Также по материалам НАПК ГБР начало досудебное расследование по ст. 366-2 УК в отношении командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК Харьковской области.

Кроме того, по материалам НАПК ГБР также начало расследование по ст. 366-2 УК в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 1,6 млн грн.

Также, как сообщает НАПК, постановлением Ленинского райсуда Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

На него наложен штраф в размере 17 тысяч грн. Должностное лицо указало в декларации недостоверные сведения на 645 тыс. грн, не задекларировав две принадлежащие ему на праве собственности земельные участки, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученного им дохода.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.