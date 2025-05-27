МИД Украины опроверг слухи о запрете Общества венгерской культуры Закарпатья

Спикер МИД Георгий Тихий призвал не усложнять украинско-венгерские отношения безосновательными спекуляциями.

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Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о якобы запрете деятельности Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, пишет Укринформ.

«Никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, неправдивы», — подчеркнул Тихий.

Он отметил, что в отношениях между Украиной и Венгрией уже существует достаточно вопросов, требующих решения, и призвал не добавлять к этому списку «еще и всякие беспочвенные сообщения СМИ».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook обратился к правительству Украины с требованием объяснить сообщения СМИ о якобы запрете деятельности Общества венгерской культуры Закарпатья.

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