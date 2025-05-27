БП ВС пришлось отменить решение по делу о затоплении квартиры после решения ЕСПЧ, который указал на обязанность судов установить факт своевременного получения сторонами судебных повесток или копий жалоб

Каждая сторона должна иметь возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами, представленными другой стороной, включая апелляционную жалобу другой стороны, и предоставить свои замечания – Большой Палате Верховного Суда пришлось направить малозначительное дело на новое рассмотрение после решения ЕСПЧ.

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Принцип равенства сторон требует предоставления каждой стороне разумной возможности представлять свое дело в условиях, которые не ставят ее в заведомо худшее положение по сравнению с противоположной стороной.

Каждая сторона должна иметь возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами, представленными другой стороной, включая апелляционную жалобу другой стороны, и предоставить свои замечания по этому поводу. Под угрозой находится уверенность сторон в функционировании правосудия, которое основывается, в частности, на осознании того, что они имели возможность выразить свою позицию по каждому документу в материалах дела.

На это указала Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 9 апреля 2025 года по делу №757/908/20-ц, цитируя решение ЕСПЧ «Батуров против Украины» от 14 ноября 2024 года.

В решении ЕСПЧ указал, что на национальные суды может быть возложена обязанность установить, были ли судебные повестки или другие документы своевременно получены сторонами, и при необходимости зафиксировать такую информацию в тексте решения. В случае ненадлежащего вручения стороне судебных документов она может быть лишена возможности защищать себя в процессе.

История дела

В январе 2020 года владельцы квартиры обратились в суд с иском к владельцам другой квартиры, которые их «затопили». По результатам обследования комиссией ЖЭК «Липкижилосервис» были составлены акты о затоплении, в которых причиной затопления указана техническая неисправность сантехнического оборудования в квартире ответчиков. Экспертная компания определила размер материального ущерба, нанесенного затоплением, на уровне 200 190 грн. Стоимость работ по оценке составила 5 000 грн. Истцы просили взыскать солидарно с ответчиков возмещение материального ущерба в размере 205 190 грн и морального ущерба в размере 20 000 грн.

Решением районного суда 2021 года в удовлетворении иска было отказано. Постановлением апелляционного суда от 2022 года решение суда первой инстанции отменено, а иск удовлетворен частично. Взыскано с ответчиков возмещение материального ущерба, нанесенного в результате затопления квартиры, в сумме 205 000 грн.

Постановлением от 2 сентября 2022 года Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, руководствуясь тем, что кассационная жалоба подана на судебное решение по малозначительному делу.

В декабре 2024 года в Большую Палату Верховного Суда поступило заявление одного из ответчиков о пересмотре постановления апелляционного суда и определения суда кассационной инстанции по исключительным обстоятельствам в связи с установлением ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при рассмотрении данного дела судом.

Заявитель просил БП ВС отменить решение апелляционного суда и определение Кассационного гражданского суда от 2 сентября 2022 года и передать дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Обосновывая наличие оснований для пересмотра судебных решений, заявитель ссылался на решение Европейского суда по правам человека от 14 ноября 2024 года по делу «Батуров против Украины» (заявление №6057/23), принятое по результатам рассмотрения его заявления.

БП ВС открыла производство, в судебные заседания истцы и их представители не явились, повестки-уведомления о вызове в судебные заседания истцам были направлены по двум известным суду адресам. Все повестки были возвращены без вручения с отметкой об отсутствии адресатов по указанным адресам. Других средств коммуникации истцы не сообщили.

Решение ЕСПЧ

Заявитель ссылался на решение ЕСПЧ по делу «Батуров против Украины», в котором установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

ЕСПЧ пришел к выводу, что национальный суд, рассмотрев поданную по делу апелляционную жалобу и не предприняв попыток установить, была ли она вручена заявителю или был ли заявитель уведомлен об апелляционной жалобе каким-либо иным способом, лишил его возможности предоставить замечания по поданной в его деле апелляционной жалобе и не выполнил своего обязательства по соблюдению закрепленного в статье 6 Конвенции принципа равенства сторон.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

В решении «Батуров против Украины» ЕСПЧ отметил, что общая концепция справедливого судебного разбирательства, включающая фундаментальный принцип состязательности процесса, требует, чтобы лицо, в отношении которого начато производство, было проинформировано об этом факте. Принцип равенства сторон требует предоставления каждой стороне разумной возможности представлять свое дело в условиях, которые не ставят ее в заведомо худшее положение по сравнению с противоположной стороной.

Каждая сторона должна иметь возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами, представленными другой стороной, включая апелляционную жалобу другой стороны, и предоставить свои замечания по этому поводу. Под угрозой находится уверенность сторон в функционировании правосудия, которое основывается, в частности, на осознании того, что они имели возможность выразить свою позицию по каждому документу в материалах дела.

В решении указано, что на национальные суды может быть возложена обязанность установить, были ли судебные повестки или другие документы своевременно получены сторонами, и при необходимости зафиксировать такую информацию в тексте решения. В случае ненадлежащего вручения стороне судебных документов она может быть лишена возможности защищать себя в процессе.

В целом ЕСПЧ пришел к выводу, что национальный суд, рассмотрев поданную по делу заявителя апелляционную жалобу и не предприняв попыток установить, была ли она вручена заявителю или был ли заявитель уведомлен об апелляционной жалобе каким-либо иным способом, лишил его возможности предоставить замечания по поданной в его деле апелляционной жалобе и не выполнил своего обязательства по соблюдению закрепленного в статье 6 Конвенции принципа равенства сторон.

Проверяя установленные ЕСПЧ нарушения по материалам дела, Большая Палата Верховного Суда установила, что место жительства ни одного из ответчиков не было зарегистрировано по адресу, на который апелляционный суд направлял судебные повестки и процессуальные документы.

Более того, судебные повестки апелляционный суд направлял обоим ответчикам в одном конверте и не обратил внимания на то, что конверт вернулся без вручения с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу».

Также адвокат П. была уполномочена представлять интересы только одного из ответчиков, поэтому ее осведомленность о рассмотрении дела не может быть основанием утверждать, что другой ответчик также был о нем осведомлен.

Нарушения, констатированные ЕСПЧ в решении от 14 ноября 2024 года по делу «Батуров против Украины», подтверждены материалами дела №757/908/20-ц.

С учетом изложенного БП ВС пришла к выводу, что оспариваемое постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм гражданского процессуального законодательства, поскольку материалы дела не содержат подтверждения выполнения судом апелляционной инстанции требований статьи 361 ГПК и уведомления ответчика о рассмотрении дела, суд также не предоставил ему возможности выразить свою позицию по доводам апелляционной жалобы истцов.

Относительно постановления Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 2 сентября 2022 года об отказе в открытии кассационного производства Большая Палата Верховного Суда отмечает следующее.

Одним из основных условий обращения лица в международный судебный орган (в частности, ЕСПЧ) является исчерпание таким лицом всех национальных средств правовой защиты. По сути, речь идет о обращении лица в суды всех инстанций на национальном уровне, высшим из которых является суд кассационной инстанции. Без обращения в суд кассационной инстанции за защитой своих прав лицо не приобретает права на подачу заявления в ЕСПЧ.

Поэтому, если ЕСПЧ установит нарушение национальными судами основополагающих прав заявителя, предусмотренных Конвенцией, то согласно пункту 2 части третьей статьи 423 ГПК подлежат отмене как судебные решения, которыми спор разрешен по существу, так и постановление суда кассационной инстанции об отказе в открытии кассационного производства.

Без отмены определения суда кассационной инстанции БП ВС как единственный полномочный орган по пересмотру судебных решений по пункту 2 части третьей статьи 423 ГПК Украины не имеет возможности решить вопрос об отмене постановления суда апелляционной инстанции, принятого по существу спора, и направления дела на новое апелляционное рассмотрение.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда считает, что постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 2 сентября 2022 года подлежит отмене.

Итак, БП ВС решила передать дело на новое апелляционное рассмотрение в апелляционный суд.

Автор: Наталя Мамченко

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