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Как работодателю организовать медицинские осмотры работников — разъяснение Гоструда

07:54, 28 мая 2025
Ежегодно по заявлению работодателя и участию представителя профсоюза Гоструда определяют категории работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.
Как работодателю организовать медицинские осмотры работников — разъяснение Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, как работодателю организовать медицинские осмотры работников.

Ежегодно по заявлению работника (его представителя), с участием представителя первичной профсоюзной организации или уполномоченного работниками лица, органы Госслужбы по вопросам труда определяют категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру, и составляют Акт определения категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру.

К заявлению прилагаются надлежащим образом проверенное штатное расписание, протоколы лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на конкретных рабочих местах, которые организует работодатель.

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Гоструда

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