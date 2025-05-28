Как работодателю организовать медицинские осмотры работников — разъяснение Гоструда

Ежегодно по заявлению работодателя и участию представителя профсоюза Гоструда определяют категории работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, как работодателю организовать медицинские осмотры работников.

Ежегодно по заявлению работника (его представителя), с участием представителя первичной профсоюзной организации или уполномоченного работниками лица, органы Госслужбы по вопросам труда определяют категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру, и составляют Акт определения категории работников, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру.

К заявлению прилагаются надлежащим образом проверенное штатное расписание, протоколы лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на конкретных рабочих местах, которые организует работодатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.