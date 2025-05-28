Правовая экспертиза нормативно-правовых актов — что нужно знать

Успешное прохождение экспертизы завершается присвоением регистрационного номера и внесением в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопросы правовой экспертизы нормативно-правовых актов.

Становится ли каждый нормативный акт, издаваемый органом исполнительной власти, сразу действующим?

Вовсе нет. Если документ затрагивает права, свободы или законные интересы граждан или имеет межведомственный характер — он обязательно проходит государственную регистрацию, предусмотренную Указом Президента Украины № 493/1992 и Положением, утвержденным постановлением КМУ № 731/1992.

Что предшествует такой регистрации?

Правовая экспертиза. Ее цель — проверить, имеет ли субъект нормотворчества полномочия на принятие этого акта, насколько документ соответствует действующему законодательству, является ли обоснованным и своевременным, и какие могут быть последствия его действия, как положительные, так и рискованные.

Правовая экспертиза нормативно-правовых актов субъектов нормотворчества — это комплекс действий, заключающихся во внутренней и внешней экспертной правовой оценке этих актов на соответствие их Конституции и законодательству Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и протоколам к ней (далее — Конвенция), международным договорам Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза (acquis ЕС), антикоррупционной и гендерно-правовой экспертизы с учетом практики Европейского суда по правам человека, а также принятии решения о государственной регистрации этого акта, присвоении ему регистрационного номера и внесении в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

В экспертном процессе есть два уровня: внутренний и внешний

Внутреннюю правовую экспертизу проводят юридические отделы соответствующих администраций еще на этапе разработки проекта акта. Она четко урегулирована Общим положением о юридической службе министерства, иного органа исполнительной власти, государственного предприятия, учреждения и организации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года за № 1040. По ее результатам готовятся выводы установленной формы, согласованные с руководителями структурных подразделений. Без этой экспертизы проект не может быть подан дальше.

Внешняя правовая экспертиза — это проверка нормативно-правовых актов на их соответствие Конституции и законам Украины, Конвенции о защите прав человека, международным договорам, обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и праву ЕС (acquis ЕС), а также практике ЕСПЧ.

Осуществляет такую экспертизу орган юстиции или соответствующее межрегиональное управление юстиции во время процедуры государственной регистрации. Ее результаты определяют дальнейшую судьбу акта:

– государственная регистрация;

– возвращение на доработку;

– отказ в регистрации;

– или признание акта таким, что не подлежит регистрации.

Успешное прохождение экспертизы завершается присвоением регистрационного номера и внесением в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

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