Предприятие — банкрот: в какую очередь будут выплачивать задолженности по зарплате

В условиях банкротства предприятия в первую очередь погашаются долги по зарплате, компенсациям и выплатам работникам.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъяснило, в какую очередь будет выплачиваться задолженность по заработной плате, если предприятие признано банкротом.

В соответствии со ст. 28 Закона Украины «Об оплате труда» в случае банкротства предприятия или его ликвидации в судебном порядке обязательства перед работниками такого предприятия по заработной плате, которую они должны получить за труд (работу, услуги), выполненные в период, предшествующий банкротству или ликвидации предприятия, исполняются в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Статьей 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс по процедурам банкротства) определен порядок рассмотрения споров, стороной в которых является должник. Споры, стороной в которых является должник, рассматриваются хозяйственным судом по правилам, предусмотренным Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, с учетом особенностей, определенных этой статьей.

В соответствии с требованиями части второй статьи 7 Кодекса по процедурам банкротства, хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве (несостоятельности), в рамках этого дела решает все имущественные споры, стороной в которых является должник; споры с исковыми требованиями к должнику и по поводу его имущества; споры о признании недействительными результатов аукциона; споры о признании недействительными любых сделок, заключенных должником; споры о возврате (истребовании) имущества должника или возмещении его стоимости соответственно; споры о возмещении ущерба и/или убытков, причиненных должнику; споры о взыскании заработной платы; споры о восстановлении на работе должностных и служебных лиц должника; споры относительно других требований к должнику, в том числе споры о определении и уплате (взыскании) денежных обязательств (налогового долга), определенных в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Состав участников рассмотрения спора определяется в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

Хозяйственный суд рассматривает споры, стороной в которых является должник, по правилам, определенным Хозяйственным процессуальным кодексом Украины. По результатам рассмотрения спора суд выносит решение.

Заявления (исковые заявления) участников производства по делу о банкротстве (несостоятельности) или других лиц в спорах, стороной в которых является должник, рассматриваются в рамках дела о банкротстве (несостоятельности) по правилам упрощенного искового производства.

Согласно ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства, средства, полученные от продажи имущества банкрота, направляются на удовлетворение требований кредиторов в порядке, установленном этим Кодексом. При этом в первую очередь удовлетворяются, в частности, требования по выплате задолженности по заработной плате работающим и уволенным работникам банкрота, денежные компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, другие средства, причитающиеся работникам в связи с оплачиваемым отсутствием на работе (оплата времени простоя не по вине работника, гарантии на время выполнения государственных или общественных обязанностей, гарантии и компенсации при служебных командировках, гарантии для работников, направляемых для повышения квалификации, гарантии для доноров, гарантии для работников, направляемых на обследование в медицинское учреждение, социальные выплаты в связи с временной утратой трудоспособности за счет средств предприятия и т. п.), а также выходное пособие, причитающееся работникам в связи с прекращением трудовых отношений, и начисленные на эти суммы страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и другое социальное страхование, в том числе возмещение кредита, полученного на эти цели.

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