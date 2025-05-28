В Киеве обнародовали информацию о мусорных контейнерах в формате открытых данных

В КГГА говорят, что публикация этих данных – это о создании новых сервисов, анализе качества услуг и контроле за их предоставлением.

Источник фото: КГГА

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Информация о расположении контейнеров для различных видов отходов в Киеве отныне доступна не только на интерактивной карте, но и в формате открытых данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. Это должно позволить жителям, бизнесу и разработчикам цифровых сервисов удобно получать, анализировать и использовать эти данные для создания новых проектов.

Новый набор данных под названием «Данные о местонахождении коммунальных контейнеров (по категориям), контейнерных площадок, мест приема опасных отходов, вторичного сырья в городе Киеве» опубликован по ссылке: здесь.

Набор содержит информацию о:

идентификаторах контейнерных площадок;

типах, объемах и количестве мусорных контейнеров;

данных о компаниях, обслуживающих контейнеры;

графиках и периодичности очистки;

адресах и географических координатах площадок.

В КГГА отмечают, что публикация этих данных в формате открытых данных расширяет возможности их использования, ведь это не только просмотр на карте, но и создание новых сервисов, анализ качества услуг и контроль за их предоставлением.

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