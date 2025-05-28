В Киеве обнародовали информацию о мусорных контейнерах в формате открытых данных

Информация о расположении контейнеров для различных видов отходов в Киеве отныне доступна не только на интерактивной карте, но и в формате открытых данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. Это должно позволить жителям, бизнесу и разработчикам цифровых сервисов удобно получать, анализировать и использовать эти данные для создания новых проектов.
Новый набор данных под названием «Данные о местонахождении коммунальных контейнеров (по категориям), контейнерных площадок, мест приема опасных отходов, вторичного сырья в городе Киеве» опубликован по ссылке: здесь.
Набор содержит информацию о:
В КГГА отмечают, что публикация этих данных в формате открытых данных расширяет возможности их использования, ведь это не только просмотр на карте, но и создание новых сервисов, анализ качества услуг и контроль за их предоставлением.
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